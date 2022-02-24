Донецк, 24 февраля 2022, 10:42 — REGNUM Штаб так называемой операции объединённых сил Украины в Донбассе уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
Ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.