Москва, 24 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. США и их союзники исчерпали все виды относительно безболезненных для себя санкций против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«За 15 лет политики сдерживания экономического развития России через санкции США и их союзники использовали все относительно безболезненные для себя виды санкций, — сказал он. — За это время Россия сумела выработать определенный иммунитет к санкционному давлению на её экономику».

При этом он уточнил, что в арсенале США и её союзников есть немало потенциально более опасных для российской экономики видов санкций.

«Однако реализовать их значительно сложнее по сравнению с прежними, — пояснил он. — В этом списке остались в основном те санкции, которые могут дестабилизировать всю мировую экономику, в первую очередь европейскую, даже без применения Россией ответных мер. Это главный фактор, сдерживающий санкционную политику западных стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал быстрое утверждение нового пакета санкций против России.