Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Президент США Джо Байден подвёл Украину, считает член Палаты представителей США Кевин Херн. Об этом он пишет на странице в соцсети Твиттер 24 февраля.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Херн сообщает, что молится за народ Украины.

«Так не должно было быть; истинное лидерство в Белом доме проецирует силу по всему миру. Президент США снова подвел наших союзников», — заключает конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим.