Ташкент, 24 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 февраля прибыл в город Муйнак, где глава государства ознакомился с проделанной в аэропорту созидательной работой, сообщает пресс-служба главы республики.

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Подчёркивается, что воздушная гавань «впервые приняла борт президента».

«Возведён новый терминал, способный обслуживать 50 пассажиров, отремонтированы взлётно-посадочная полоса и перроны. Территория вокруг аэровокзального комплекса была озеленена», — уточнили в пресс-службе.

В аэропорту президент провёл встречу с активом Каракалпакии.

«За последние пять лет мы многому научились, поверили в то, что ранее казалось невероятным. В первый мой приезд я говорил, что культура начнётся с Муйнака. Как раз это и происходит. Пример— вот этот аэропорт», —сказал Шавкат Мирзиёев в ходе встречи.

Он также добавил, что теперь будет организовано авиасообщение по маршруту Ташкент — Муйнак — Нукус.