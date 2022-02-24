Москва, , 10:41 — REGNUM Прогнозы о том, что в 2022 году в РФ закроется несколько десятков банков, представляются вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Определенное количество мелких и средних банков нельзя отнести к категории устойчивых. Их число в российской банковской системе измеряется десятками. Выходом для многих из них является присоединение к крупным финансовым организациям, но делать это надо быстро, чтобы успеть в сегодняшних нестабильных условиях, — пояснила Белянчикова. — Остальным остаётся надеяться только на кардинальное изменение ситуации на рынке, привлечение нового крупного участника — или, если повезёт, на санацию со стороны государства».

При этом она подчеркнула, что сам вопрос о том, сколько банков должно быть в стране, является достаточно дискуссионным.

«В США, например, число кредитных организаций разного направления и размера измеряется тысячами, в соседней с ними Канаде национальных банков менее десятка, просто у них много филиалов, — сказала Белянчикова. — Кроме того, вопрос покрытия банками той или иной территории потихоньку теряет свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Крупные банки закрывают свои территориальные подразделения на местах, переводя операции в онлайн-формат».

Хотя, как уточнила эксперт, наличие небольших банков с базовыми лицензиями представляется необходимым — и в целях «выращивания» новых кредитных организаций, и для решения ряда региональных задач.

«Но, как факт, мы имеем то, что на сегодня концентрация в российском банковском секторе высока, львиную долю рынка занимают банки из первой десятки, а главное, уже три четверти банковского капитала сегодня принадлежит государству, и этот процесс, похоже, не остановить», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2000-х число банков и страховых организаций в России сократилось практически в три раза, и этот процесс пока продолжается.

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