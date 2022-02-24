Москва, 24 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что в 2022 году в РФ закроется несколько десятков банков, представляются вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Определенное количество мелких и средних банков нельзя отнести к категории устойчивых. Их число в российской банковской системе измеряется десятками. Выходом для многих из них является присоединение к крупным финансовым организациям, но делать это надо быстро, чтобы успеть в сегодняшних нестабильных условиях, — пояснила Белянчикова. — Остальным остаётся надеяться только на кардинальное изменение ситуации на рынке, привлечение нового крупного участника — или, если повезёт, на санацию со стороны государства».

При этом она подчеркнула, что сам вопрос о том, сколько банков должно быть в стране, является достаточно дискуссионным.

«В США, например, число кредитных организаций разного направления и размера измеряется тысячами, в соседней с ними Канаде национальных банков менее десятка, просто у них много филиалов, — сказала Белянчикова. — Кроме того, вопрос покрытия банками той или иной территории потихоньку теряет свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий. Крупные банки закрывают свои территориальные подразделения на местах, переводя операции в онлайн-формат».

Хотя, как уточнила эксперт, наличие небольших банков с базовыми лицензиями представляется необходимым — и в целях «выращивания» новых кредитных организаций, и для решения ряда региональных задач.

«Но, как факт, мы имеем то, что на сегодня концентрация в российском банковском секторе высока, львиную долю рынка занимают банки из первой десятки, а главное, уже три четверти банковского капитала сегодня принадлежит государству, и этот процесс, похоже, не остановить», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2000-х число банков и страховых организаций в России сократилось практически в три раза, и этот процесс пока продолжается.