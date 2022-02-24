Вильнюс, , 10:40 — REGNUM По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, литовский президент Гитанас Науседа в ходе предстоящего заседании совета по обороне прибалтийской республики скорее всего введет в ней режим чрезвычайного положения (ЧП). Слова главы литовского правительства 24 февраля приводит портал Delfi.lt.

Ингрида Шимоните Tsajunga.lt

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«Я думаю, сама ситуация нуждается в обсуждении. Скорее всего, президент примет решение по объявлению режима чрезвычайного положения», — сказала она.

Также Шимонит добавила, что для этого необходимо также собрать литовский парламент и провести обсуждение ситуации и действий по обеспечению безопасности Литвы и помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою солидарность с Украиной выразил президент Франции Эммануэль Макрон.