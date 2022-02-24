Копенгаген, 24 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Дании экстренно закрыло посольство на Украине 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

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«Следите за новостями в средствах массовой информации и консультируйтесь со своими местными контактами. Вводится военное положение», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что датские граждане могут обращаться в глобальный центр охраны ведомства.

Стоит отметить, что ранее в МИД Дании осудили начало Россией военной операции на Украине. В министерстве призвали вернуть войска на территорию РФ.