Москва, 24 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ответственность за происходящее на Украине лежит на президенте республике Владимире Зеленском. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Прежде всего, хотел бы сказать, что ответственность за происходящее на Украине целиком и полностью лежит на господине Зеленском и той бандеровской клике, которая пришла к власти на Украине восемь лет назад в результате государственного переворота», — заявил Миронов.

Русофобия давно уже стала официальной идеологией и политикой киевских властей, а население братской страны фактически оказалось в заложниках у кучки агрессивных националистов, исповедующих откровенный фашизм в отношении населения русского востока Украины, подчеркнул он.

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