Москва, 24 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Знаменитые пианисты проведут серию мастер-классов для юных московских музыкантов в честь юбилея Александра Скрябина. Об этом 24 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Elliott Billings Пианино

Подобного рода мероприятия начнутся 26 февраля и будут продолжаться до июня. В рамках них всемирно известные пианисты и композиторы проведут серию мастер-классов для учеников столичных детских школ искусств и профильных колледжей. Проект приурочен к 150-летию композитора Александра Скрябина.

«Мастер-классы проведут признанные во всем мире профессионалы. Они поделятся с ребятами своими знаниями и опытом. Большая часть программы будет посвящена произведениям Александра Скрябина, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения композитора. Вместе с учениками детских школ искусств и колледжей в занятиях примут участие лауреаты грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства разных лет», — сказала Сергунина.