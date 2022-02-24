Воронеж, , 10:37 — REGNUM В Воронежской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении правительства Воронежской области 24 февраля.

Правительство Воронежской области Марина Каширская © ИА REGNUM

«Все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Для этого есть все необходимые силы и средства, в том числе и должного контроля. Выполнение всех социально-экономических обязательств властями региона продолжается в полном объеме и без сбоев», — говорится в тексте сообщения.

Власти региона также призвали жителей анализировать новости, которые появляются в Сети, и доверять исключительно официальным ресурсам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в двух приграничных с Украиной районах Воронежской области, Россошанском и Кантемировской, принято решение о приостановке работы школ. Родителям также рекомендовали забрать домой детей-дошкольников.