Воронеж, 24 февраля 2022, 10:37 — REGNUM В Воронежской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении правительства Воронежской области 24 февраля.
Власти региона также призвали жителей анализировать новости, которые появляются в Сети, и доверять исключительно официальным ресурсам.
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Как сообщало ИА REGNUM, в двух приграничных с Украиной районах Воронежской области, Россошанском и Кантемировской, принято решение о приостановке работы школ. Родителям также рекомендовали забрать домой детей-дошкольников.