Москва, 24 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Посольство Украины в России не будет вести приём граждан в ближайшее время, сообщили 24 февраля в посольстве.

Флаг Украины

Около 9:00 сотрудник посольства вышел к образовавшейся у входа очереди и объявил, что приём не будет проводиться ни сегодня, ни в ближайшее время, передаёт РИА Новости.

Как сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM, в 10:20 обстановка у здания посольства в Леонтьевском переулке Москвы спокойная, скоплений граждан не наблюдается.