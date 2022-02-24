Москва, , 10:36 — REGNUM Курс доллара 24 февраля резко взлетел на открытии торгов Мосбиржи из-за начала масштабной военной операции Вооружённых сил России на территории Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скачок был крайне сильный и непредсказуемый по дальнейшим паническим масштабам. Поэтому вскоре после открытия биржи торги были приостановлены, с фиксацией курса доллара на 84,10 руб.

Сегодня на торгах Московской биржи, по данным на 10:17по мск, курс доллара на 5 рублей 40 копеек, до 86,90 рубля, курс евро — на 5 рубля 70 копейки, до 97,40 рубля.

23 февраля биржа закрылась при котировках 81,40 руб/дол. На внебиржевом рынке Форекс доллар утром 24 февраля подскакивал до 90 руб., но к 10:00 ро мск опустился ниже 86 руб.

О возобновлении торгов на Мосбирже будет сообщено дополнительно, время не определено. На принятие такого решения и на курсообразование будет воздействовать прежде всего военно-политическая ситуация.

Рыночные котировки в ближайшие часы станут во многом определяться и конкретными проявлениями реакции мирового сообщества, масштабами и конкретикой неизбежного ужесточения антироссийских санкций со стороны западных стран.

При этом нефтяные цены в связи с ситуацией поднялись выше $99 за баррель Brent. Однако это сейчас никак не поддерживает рубль. Дальнейшие события в течение дня мало предсказуемы.

Поэтому крайне затруднительно предполагать ориентиры динамики котировок и даже сам факт того, будут ли возобновлены торги 24 февраля», — пояснил эксперт.

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