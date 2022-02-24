Донецк, 24 февраля 2022, 10:36 — REGNUM Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров.
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Ранее Басурин призвал военных Вооруженных сил Украины сложить оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.