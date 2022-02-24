Париж, , 10:35 — REGNUM Свою солидарность с Украиной выразил президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля на своей странице в Twitter.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой является защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам российского лидера, Москва будет «стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», оккупировать украинские территории Россия не намерена.

«Франция решительно осуждает решение России начать войну на Украине», — заявил Макрон.

При этом он призвал Москву «незамедлительно остановить свою военную операцию».

"Франция солидарна с Украиной», — добавил Макрон.

«Она стоит на стороне украинского народа и действует вместе со своими партнерами и союзниками, чтобы война прекратилась», — подчеркнул французский лидер.

Ранее солидарность с официальным Киевом выразил ряд лидером стран Запада.