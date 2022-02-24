Уфа, 24 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Указ главы Башкирии Радия Хабирова о назначении на должность полномочного представителя республики при президенте России экс-главы администрации Уфы Сергея Грекова 24 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

«Назначить Грекова Сергея Николаевича полномочным представителем Башкирии при президенте Российской Федерации — заместителем премьер-министра Правительства Башкирии», — говорится в документе.

Сообщается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания. На документе стоит дата 15 февраля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что перед Грековым поставлены амбициозные задачи, для решения которых нужно выстроить качественное взаимодействие полномочного представительства с федеральными и региональными органами власти, депутатами, организациями и иностранными партнерами.