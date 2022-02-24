Москва, , 10:33 — REGNUM Россия проводит военную операцию не против народа Украины, а против захвативших власть бандеровцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Подчеркну: эта военная операция — не против народа Украины. Это операция против бандеровцев, захвативших власть. Это помощь братскому народу. Но в первую очередь это защита России, поскольку дальнейшее укрепление бандеровцев в Украине неизбежно угрожает безопасности нашей страны», — сказал Миронов.

Приход бандеровцев к власти был бы невозможен без прямой поддержки Запада во главе с США, именно на их совести оправдание и поддержка геноцида русских на Донбассе, и нет никаких признаков того, что в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе собираются менять этот курс, отметил парламентарий.

«В этой ситуации президент России принял единственно возможное решение для защиты не просто населения Донбасса, но и всей России, которая в перспективе могла бы оказаться под прицелом НАТО», — подчеркнул Миронов.