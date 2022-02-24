Челябинск, , 10:32 — REGNUM Пострадавшего при взрыве газа в Сатке Челябинской области подростка перевезли в ожоговый центр Челябинска. Об этом сообщает минздрав региона.

Лечение ожогов

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Состояние 14-летнего школьника оценивается как тяжёлое. А пострадавший мужчина остаётся в больнице Сатки. Его перевезут в Челябинск после того, когда это позволит состояние здоровья.

Минздрав держит ситуацию на контроле. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона произошёл в одной из квартир Сатки.

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