Челябинск, 24 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Пострадавшего при взрыве газа в Сатке Челябинской области подростка перевезли в ожоговый центр Челябинска. Об этом сообщает минздрав региона.

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Состояние 14-летнего школьника оценивается как тяжёлое. А пострадавший мужчина остаётся в больнице Сатки. Его перевезут в Челябинск после того, когда это позволит состояние здоровья.

Минздрав держит ситуацию на контроле. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона произошёл в одной из квартир Сатки.