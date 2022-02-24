Киев, 24 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Россия начала «полномасштабное вторжение на Украину». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Официальное интернет-представительство президента Украины Дмитрий Кулеба

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«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Мирные украинские города подвергаются ударам. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит», — написал министр в Twitter.

Он также добавил, что «мир может и должен остановить Путина. Время действовать пришло сейчас».

Обращаясь к украинским общинам во всём мире, глава украинского внешнеполитического ведомства заверил, что «никто не разбегается».

«Армия, дипломаты, все работают. Украина бьется. Украина защитит себя. Украина победит», — подчеркнул Кулеба.

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Он также призвал мировое сообщество «действовать немедленно» и усилить «разрушительные санкции» против России. Прежде всего, по его словам, речь идёт об отключении РФ от SWIFT, а также полной изоляции России от мира «во всех форматах». Кроме того, глава украинского МИД призвал партнёров оказать Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.