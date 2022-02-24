Тюмень, 24 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Тюмени в новом детсаду на улице Линейной обвалился подвесной потолок. Пострадавших нет, сообщает «Вслух.ру».

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Новый детский сад на ул. Линейной, Тюмень

Детский сад в ЖК «Юбилейный» открыли в сентябре 2021 года. В здании 24 группы, в том числе ясельные на 118 мест.

Как пояснили изданию, в настоящее время выясняются причины обвала навесного потолка, проводится комиссионное обследование с участием специалистов подрядной организации и управления капитального строительства Тюменской области, ответственного за технический надзор на объекте.