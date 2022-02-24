Париж, , 10:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Цитата из видео elysee.fr

Эммануэль Макрон заявил, что Франция солидарна с Украиной, поддерживает жителей страны и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы положить конец войне.

Стороны обсудили поддержку, которую Франция уже оказала и будет оказывать Украине в экономических и финансовых вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал Россию «немедленно прекратить»свои маневры.

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