Москва, , 10:30 — REGNUM Многие пользователи Telegram утром 24 февраля участились жалобы на проблемы в работе мессенджера. Об этом сообщает онлайн-платформа, специализирующаяся на информацию о состоянии сайтов и интернет-сервисов.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что основные жалобы связаны с подключением сервера, работой приложения и при получении сообщений. Пока сообщается о сотнях жалоб, но их количество постоянно растёт.

Официальных сообщений от руководства Telegram нет.

Напомним, 21 февраля сбои в работе Telegram произошли по всему миру. Это коснулось и российских пользователей.