Москва, 24 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Многие пользователи Telegram утром 24 февраля участились жалобы на проблемы в работе мессенджера. Об этом сообщает онлайн-платформа, специализирующаяся на информацию о состоянии сайтов и интернет-сервисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Сообщается, что основные жалобы связаны с подключением сервера, работой приложения и при получении сообщений. Пока сообщается о сотнях жалоб, но их количество постоянно растёт.

Официальных сообщений от руководства Telegram нет.

Напомним, 21 февраля сбои в работе Telegram произошли по всему миру. Это коснулось и российских пользователей.