Участились жалобы на работу Telegram
Москва, 24 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Многие пользователи Telegram утром 24 февраля участились жалобы на проблемы в работе мессенджера. Об этом сообщает онлайн-платформа, специализирующаяся на информацию о состоянии сайтов и интернет-сервисов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Телеграм
Сообщается, что основные жалобы связаны с подключением сервера, работой приложения и при получении сообщений. Пока сообщается о сотнях жалоб, но их количество постоянно растёт.
Официальных сообщений от руководства Telegram нет.
Напомним, 21 февраля сбои в работе Telegram произошли по всему миру. Это коснулось и российских пользователей.