Новосибирск, 24 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Из новосибирского аэропорта «Толмачёво» отменили рейс в Краснодар. Это следует из данных онлайн-табло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Elizaveta Cherepanova Аэропорт Толмачёво

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Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 11:25 (время местное), но его сначала перенесли на 13:00, а затем и вовсе отменили.

Также отменён рейс S7 5127 Новосибирск — Минеральные Воды.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили, что на юге России приостановлена работа нескольких аэропортов. Сегодня, 24 февраля, Россия начала специальную операцию в Донбассе.

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