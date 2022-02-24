Из Новосибирска отменили два рейса из-за спецоперации на Украине
Новосибирск, 24 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Из новосибирского аэропорта «Толмачёво» отменили рейс в Краснодар. Это следует из данных онлайн-табло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Elizaveta Cherepanova
Аэропорт Толмачёво
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Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 11:25 (время местное), но его сначала перенесли на 13:00, а затем и вовсе отменили.
Также отменён рейс S7 5127 Новосибирск — Минеральные Воды.
Напомним, что ранее в Росавиации сообщили, что на юге России приостановлена работа нескольких аэропортов. Сегодня, 24 февраля, Россия начала специальную операцию в Донбассе.
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