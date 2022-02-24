Владивосток, , 10:36 — REGNUM В Уссурийске и Шкотовском районе 26 и 27 февраля пройдёт чемпионат Дальнего Востока по парашютному спорту в дисциплине «Параски» — парашютно-горнолыжное двоеборье. Участниками соревнований станут спортсмены и судьи из Приморья, Хабаровского края и Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Прыжок с парашютом © Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

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26 февраля на горно-лыжном комплексе «Грибановка» выявят сильнейших в гигантском слаломе. На следующий день соревнования продолжатся на аэродроме «Барановский» в Уссурийске.

«Парашютно-горнолыжное двоеборье имеет прикладное значение. Потребность в смежных навыках у спасателей возникла еще в 50-х годах прошлого столетия. По сей день они проводят спасательные операции на горнолыжных курортах и скальных массивах. «Параски» считается одной из самых необычных и интересных дисциплин парашютного спорта», — пояснил президент федерации парашютного спорта Приморья Игорь Иващенко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв открыл чемпионат мира по парашютному спорту. Соревнования собрали более 550 спортсменов из 32 стран мира.