Бухарест, , 10:27 — REGNUM Истребитель Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был перехвачен утром 24 февраля двумя самолетами F-16 ВВС Румынии на севере Румынии и принудительно посажен на румынской военно-воздушной базе в Бакэу (северо-восток страны). Об этом 24 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Детали инцидента не разглашаются. По некоторым данным, украинский пилот добровольно сдался румынским властям, передав технику в распоряжении местного военного командования. Предполагается, что летчик бежал на территорию сопредельного государства из-за обострения общественно-политической ситуации на Украине.

Ведется расследование.

Напомним, ранее правительство Румынии осудило действия Российской Федерации по поддержке ДНР и ЛНР.