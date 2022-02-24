Луганск, 24 февраля 2022, 10:27 — REGNUM Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения массово отказываются от приказов командования и покидают свои позиции.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
Ранее в ЛНР заявили, что оккупированные Киевом города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.