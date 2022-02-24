Ярославль, 24 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ярославле суд начал рассматривать уголовное дело о превышении должностных полномочий экс-начальником штаба управления МВД России по Ярославской области Алексеем Ключарёвым. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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«По версии следствия, в 2012—2013 годах, занимая должность начальника тыла УМВД Российской Федерации по Ярославской области, обвиняемый подписал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости. Вместе с тем указанные в документах работы были выполнены не в полном объеме, либо вообще не были выполнены», — пояснили в судебной пресс-службе позицию правоохранителей.

Ущерб от действий Ключарева оценили в 40 миллионов рублей. Полицейский был уволен из органов внутренних дел. Само здание центра до сих пор не достроено.