Воронеж, 24 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Работа школ временно приостановлена в Кантемировской и в Россошанском районах Воронежской области, решение принято в рамках действующего на территории Воронежской области режима ЧС. Об этом сообщили 24 февраля в пресс-службе правительства Воронежской области.

Герб Воронежской области

«Решениями районных комиссий по ЧС в рамках полномочий установленного на территории региона режима ЧС временно приостановлена работа школ на территориях Кантемировского и Россошанского районов. Администрации этих двух муниципалитетов обращаются к родителям детей дошкольного возраста с предложением оставить детей дома», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи со специальной операцией РФ работу школ приостановили в приграничных с Украиной районах Белгородской области и Крыма.