Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Наиболее крупная из авиакомпаний Казахстана Air Astana из-за закрытия воздушного пространства Украины отменила все свои рейсы в Киев как минимум до 7 марта. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба казахской авиакомпании.

Самолет Pixabay.com

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«В связи с закрытием воздушного пространства Украины Air Astana с сегодняшнего дня отменяет все рейсы в Киев минимум до 7 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бесплатное перебронирование или возврат билетов на период с 22 февраля по 7 марта текущего года возможно сделать до 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2 украинских силовиков сбили под населенным пунктом Счастье военнослужащие Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики.