Уфа, 24 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. 1920 сотрудников коммунальных служб Уфы расчищают в настоящее время улицы города. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

City-yaroslavl.ru Вывоз снега

Сообщается, что 24 февраля в Уфе на расчистке городских улиц от снега задействовано 372 единицы техники и 1920 сотрудников коммунальных служб.

Снегоуборочная техника работает и на отдаленных территориях Уфы. За минувшие 24 часа с улиц города было вывезено около восьми тысяч тонн снега. При этом на посыпке дорог, тротуаров, путепроводов использовано 262 тонны противогололедных материалов.

Сотрудники городской администрации призывают собственников и руководителей предприятий ответственно отнестись к уборке от наледи и снега прилегающих территорий, крыш и козырьков зданий, а также посыпке пешеходных зон противогололедными материалами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются снегопады.