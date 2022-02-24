Благовещенск, , 10:24 — REGNUM Председатель собрания депутатов столицы Амурской области Елена Евглевская («Единая Россия») добровольно покинула свою должность. Её полномочия прекращены 24 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Отставка

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Временно исполнять обязанности спикера будет Степан Попов («Единая Россия»). Елена Евглевская руководила городским представительным органом с сентября 2019 года. Она продолжит представлять интересы своих избирателей в гордуме, оставаясь депутатом. Коллеги по парламенту поддержали решение спикера на голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем гордумы Елена Евглевская была избрана абсолютным большинством голосов. Ранее она занимала должность директора лицея. Имеет звание «Почётный работник образования», побеждала в конкурсе «Лучший учитель года».