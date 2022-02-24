Донецк, , 10:20 — REGNUM В связи с началом объявленой 24 февраля военной спецоперации в Донбассе, депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что Украина глупо заблуждалась, что восемь последних лет она воевала с российской армией.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Только теперь она (Украина — прим. ИА REGNUM) увидела, что значит воевать с российской армией», — подчеркнул депутат. Его слова цитирует телеграм-канал «Донбасс решает».

"Мы дождались того, на что надеялись все эти 8 лет. Я раньше говорил, что если Россия зайдет, то будут уничтожены все пункты принятия решений, военные аэропорты, склады боеприпасов и военные базы Украины. Все это сейчас и происходит», — пояснил Владислав Бердичевский.

Напомним, 24 февраля российский президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил о начале специальной военной операции для защиты граждан Донбасса от действий националистической хунты. Высокоточные удары были направлены по военным складам и базам на территории Украины. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем.

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