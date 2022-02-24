Москва, , 10:21 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, Центральный банк России начал предпринимать меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора.

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Для стабилизации курса рубля ЦБ принял решения начать интервенции на валютном рынке, а также провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору

Отмечается, что у российских банков есть чёткие планы действия для любого сценария развития событий.

Как сообщает, 24 февраля курс доллара превысил 87 рублей, евро — 100 рубля.

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