Москва, 24 февраля 2022, 10:21 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, Центральный банк России начал предпринимать меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
Для стабилизации курса рубля ЦБ принял решения начать интервенции на валютном рынке, а также провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору
Отмечается, что у российских банков есть чёткие планы действия для любого сценария развития событий.
Как сообщает, 24 февраля курс доллара превысил 87 рублей, евро — 100 рубля.
Читайте также: Курс доллара поднялся выше 84 рублей, евро — выше 95 рублей