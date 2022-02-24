Хабаровск, , 10:22 — REGNUM Прокуратура Хабаровска инициировала введение в школах ограничения на использования детьми личных мобильных телефонов во время уроков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В телефоне

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«Нередко мобильные устройства используются подростками во время их пребывания в общеобразовательных организациях, в том числе на уроках, что не способствует надлежащему освоению образовательной программы и выполнению учебного плана», — пояснили в надзорном ведомстве.

Прокурор Хабаровска Юрий Попов на заседании комиссии по делам несовершеннолетних заявил об инициативе ограничения.

Руководителям школ предложено провести родительские собрания и обсудить тему вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Швеции намерено установить более строгие правила в отношении использования учениками мобильных телефонов в школах. Отправной точкой должен стать полный запрет на использование мобильных телефонов в классах.