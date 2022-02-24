Ульяновск, , 10:19 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что 24 — 25 февраля на дорогах ожидается сильная гололедица, в связи с чем объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии, днём 25 января в регионе будет облачная погода, местами — мокрый снег, температура составит −3…+2 градусов. 26 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков при температуре −4…+1 градус. На дорогах — сильная гололедица.

Спасатели призывают пешеходов в условиях гололедицы обратить особое внимание на свою обувь, передвигаться медленно по заледенелым участках и обходить места с наклонной поверхностью. Пожилым пешеходам рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.