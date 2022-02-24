Донецк, 24 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Два беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2 украинских силовиков сбили под населенным пунктом Счастье военнослужащие Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба НМ ДНР.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

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«Сбито два (беспилотника — ред.) Bayraktar TB2 под населенным пунктом Счастье», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ДНР сбила два Су-24 вооруженных сил Украины (ВСУ).