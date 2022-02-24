Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM На территорию Санкт-Петербурга пришло небольшое потепление в результате действия североатлантического циклона. Об этом 24 февраля сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Оттепель ИА REGNUM

Циклон также повлияет на образование облачной с прояснением погоды над Петербургом. А вечером 24 февраля местные жители могут ожидать небольшие осадки.

Температура воздуха в городе составит от +1 до +3 градусов, а в Ленинградской области от — 1 до +4 градуса. Ветер южный скоростью 6−11 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление понизится до 755 мм рт. ст., что не дотягивает до нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 25 февраля, в Петербурге продолжится потепление, температура воздуха днём составит от +2 до +4 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах будет гололедица.

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