Киев, , 10:40 — REGNUM Украинские пограничники атакованы в ряде областей, российская военная техника движется со стороны Крыма. Об этом сообщает 24 февраля пограничная служба Украины.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

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Отмечается, что около 5 утра по местному времени (около 6 мск) произошла «агрессия» со стороны России. В настоящее время наблюдается движение военной техники через границу с полуостровом Крым.

«В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Луганской Народной Республики объявили операцию по освобождению части территории, подконтрольной Киеву. Военные ЛНР заняли город Счастье и посёлок Станица Луганская.

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