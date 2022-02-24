Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки более 9 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 24 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 9 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что, по данным на утро 24 февраля, в 124 ПВР в Ростовской области находятся 6 870 мирных граждан ЛНР и ДНР, в том числе 3 533 ребёнка. Жителям Донбасса выдано почти 10 тыс. сим-карт российских операторов.