Ташкент, , 10:16 — REGNUM Власти Узбекистана направят внушительные средства на развитие Каракалпакстана. Об этом в ходе поездки в самый отдалённый город республики Муйнак заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

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Накануне, 23 февраля, с президентом в Каракалпакию вылетела внушительная делегация узбекских чиновников.

Пресс-служба отмечает, что для объединения усилий в развитии Приаралья каждый район Каракалпакстана закреплён за одной из областей. Президент пояснил «причину и значимость этой меры».

«Многие только говорят, что ситуация в Приаралье плохая. Но не все видели её своими глазами. Поэтому сегодня я отправил сюда руководителей со всей республики, чтобы они подышали воздухом Арала, увидели условия и дали справедливую оценку», — сказал Мирзиёев.