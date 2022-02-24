Липецк, , 10:16 — REGNUM В Липецкой области приостановлена работа гражданской авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 24 февраля.

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Аэропорт «Липецк» закрыт для принятия пассажиров и судов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, приостановлена также работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Воронеже и Симферополе.