Париж, , 10:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию «немедленно прекратить» свои маневры, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия», — отреагировал президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций (ООН) Николя де Ривьер обвинил Россию в «неуважении».

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