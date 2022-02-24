Париж, 24 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию «немедленно прекратить» свои маневры, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия», — отреагировал президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций (ООН) Николя де Ривьер обвинил Россию в «неуважении».