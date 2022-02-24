София, , 10:13 — REGNUM Более 20 судов ВМС Болгарии начали активную фазу учений в Черном море. Об этом 24 февраля сообщает Болгарское радио.

Согласно официальной информации, в маневрах принимают участие корабли, приписанные к подразделениям НАТО — фрегат «Дерзкий» и минный тральщик «Цибр», а также специальные корабли элитных формирований болгарского флота — «Капитан-лейтенант Евстати Минаров» и «Струма».

По некоторым данным, целью учений является отработка действий на море в случае «потенциальной агрессии извне в отношении Североатлантического альянса».

Ранее официальная София заявила о намерении укрепить свое присутствие в структурах НАТО. Предполагается, что в ближайшее время Болгария предоставит западному военному блоку несколько своих военно-морских баз.