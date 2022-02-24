Минск, 24 февраля 2022, 10:13 — REGNUM В оперативном порядке собирает президент Белоруссии Александр Лукашенко совещание с военными республики. Об этом 24 февраля сообщает близкий к окружению белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого»
«Лукашенко оперативно собирает совещание с военными», — говорится в сообщении.
Также указывается, что совещание, которое пройдет во дворце Независимости в Минске, начнётся примерно через час.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал в приграничный Армянск.