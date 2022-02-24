Москва, , 10:13 — REGNUM Идет уничтожение критической военной инфраструктуры, которое не позволит Украине продолжать войну в течение длительного времени, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

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«Невозможно предсказать, как будут развиваться военные действия. Всегда, когда идут военные действия, элемент непредсказуемости существует, и решение принимается каждую конкретную минуту. Что и сейчас происходит», — рассуждает Никонов в соцсетях.

Россия в этом случае применяет силу, чтобы обеспечить надолго стратегические интересы страны, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по просьбе ЛНР и ДНР.