Пекин, , 10:12 — REGNUM Посольство КНР на Украине призвало своих граждан, находящихся в стране, обозначить свои автомобили китайскими флагами для безопасности, сообщает 24 февраля CNN.

Флаг Китая Softpedia.com

«Ситуация на Украине резко обострила. В ряде городов произошли взрывы, идут боевые действия», — указывается в сообщении посольства.

Китайские дипломаты призвали своих сограждан оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, предупредив, что на улицах могут произойти «серьезные беспорядки». Также в диппредставительстве добавили, что если по дорогам ездят граждане Китая, «китайский национальный флаг может быть прикреплен к видимой части кузова автомобиля».

Кроме того, дипломатическое представительство КНР рекомендовало китайским гражданам внимательно следить за ситуацией, поддерживать связь с зарубежными китайскими организациями и «протянуть друг другу руку помощи, чтобы отразить образ китайского народа и силу Китая».