Москва, , 10:12 — REGNUM После I квартала 2022 года негативное влияние роста ключевой ставки Банка России на ВВП и экономическую активность проявится еще отчетливей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«ЦБ ожидает ускорение роста [ВВП] в I квартале 2022 года, а министерство экономического развития пересматривает прогноз роста ВВП в 2022 году в сторону понижения до 2,8%. С такими прогнозами во втором полугодии нас может ждать стагфляция, когда экономического роста не будет, а инфляция останется высокой, — сказал он. — Это страшный сон не только экономистов, но и правительства РФ. Пока I квартал по инерции продолжает нас радовать, да и рыночная конъюнктура нам благоволит. Поэтому текущий рост ВВП скорее конъюнктурно-восстановительный и с легкостью может смениться показателем менее 2%. Тем не менее после I квартала отчетливей проявится негативное влияние на ВВП и экономическую активность роста ключевой ставки. Это уже неизбежно, поэтому давайте насладимся последним кварталом рекордного роста ВВП и цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что восстановительный рост российской экономики завершился.

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